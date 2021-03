Serie A 2020/2021, anticipi e posticipi dalla 30a alla 34a giornata: diretta tv su Sky e Dazn (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi dalla trentesima alla trentaquattresima giornata del massimo campionato, dunque fino al quindicesimo turno del girone di ritorno. E, di conseguenza, è ora nota la distribuzione delle partite tra Sky e Dazn, che detengono i diritti degli incontri. Spicca Napoli-Inter domenica 18 aprile alle ore 20.45 e Lazio-Milan lunedì 26 aprile alle 20.45. Le sfide non segnalate si giocheranno alle ore 15 di domenica o alle 20.45 di mercoledì nel caso dell’infrasettimanale. anticipi E posticipi 11a giornata RITORNO SPEZIA- CROTONE Sabato 10 aprile 2021 ore 15.00 SKY PARMA- MILAN Sabato 10 aprile 2021 ore 18.00 SKY UDINESE- TORINO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) La LegaA ha reso noti glitrentesimatrentaquattresimadel massimo campionato, dunque fino al quindicesimo turno del girone di ritorno. E, di conseguenza, è ora nota la distribuzione delle partite tra Sky e, che detengono i diritti degli incontri. Spicca Napoli-Inter domenica 18 aprile alle ore 20.45 e Lazio-Milan lunedì 26 aprile alle 20.45. Le sfide non segnalate si giocheranno alle ore 15 di domenica o alle 20.45 di mercoledì nel caso dell’infrasettimanale.11aRITORNO SPEZIA- CROTONE Sabato 10 aprileore 15.00 SKY PARMA- MILAN Sabato 10 aprileore 18.00 SKY UDINESE- TORINO ...

