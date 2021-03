Serena Rossi | “Presa di mira dai paparazzi Mi chiedono foto finte | ma così distruggono famiglie”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Iche stanno sotto casa si meravigliano che noi abbiamo una vita normale. Poi spesso io e Davide (Devenuto, ndr), avendo una vita frenetica, ci alterniamo. A volte accompagno io mio figlio Davide a scuola, altre volte lui, mentre igrafi vogliono vederci insieme, per trovare lo scoop, il bacio. Hanno provato anche a chiederci: ‘Facciamo le’. Ma io non sono d’accordo. Se i giornali devono parlare di me voglio che si parli di quello che faccio e non di altro, non mi interessa. Anche perchéorganizzando paparazzate egrafie”. Lo ha dettoa SetteStorie. L’attrice e conduttrice, protagonista del nuovo appuntamento con ...

Torna con il terzo appuntamento "Canzone Segreta", lo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, in onda venerdì 26 marzo, alle 21.35, su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista ...È tutto pronto per la terza puntata di "Canzone Segreta": Serena Rossi accoglierà in studio tanti ospiti, tra cui Francesca Fialdini e Raoul Bova.