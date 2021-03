“Sempre pazzesca, ma come fa?”. Chiara Ferragni, la prima foto dopo il parto è uno spettacolo. Come sta la l’influencer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono di nuovo genitori Chiara Ferragni e Fedez, al secolo Federico Lucia Leonardo Lucia. Il rapper e l’influencer cremonese, oggi 23 marzo 2021, sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è stato dato in mattinata, tramite gli account social. dopodiché il profilo Instagram della fashion blogger è naturalmente rimasto silenziato per diverse ore. In serata Chiara è però tornata sui social, repostando una Stories del marito che l’ha ritratta nel letto d’ospedale, sorridente, con la figlia. Oltre alla gioia di mamma e papà, sui social è stata mostrata la felicità di Leone, il primo figlio dei The Ferragnez. In un tenero video social, il piccino ha così salutato la neo arrivata in famiglia. “Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Ti aspetto con amore”, le dolci parole del piccolo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono di nuovo genitorie Fedez, al secolo Federico Lucia Leonardo Lucia. Il rapper ecremonese, oggi 23 marzo 2021, sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è stato dato in mattinata, tramite gli account social.diché il profilo Instagram della fashion blogger è naturalmente rimasto silenziato per diverse ore. In serataè però tornata sui social, repostando una Stories del marito che l’ha ritratta nel letto d’ospedale, sorridente, con la figlia. Oltre alla gioia di mamma e papà, sui social è stata mostrata la felicità di Leone, il primo figlio dei The Ferragnez. In un tenero video social, il piccino ha così salutato la neo arrivata in famiglia. “Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Ti aspetto con amore”, le dolci parole del piccolo. ...

