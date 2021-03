Selvaggia Roma all'Isola dei Famosi? Lele Mora svela la verità: 'Ha firmato un contratto...' (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ex gieffina Selvaggia Roma all' Isola dei Famosi ? Nulla di fatto. L'influencer diventata volto noto della tv per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip , che secondo qualcuno era pronta a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ex gieffinaall'dei? Nulla di fatto. L'influencer diventata volto noto della tv per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip , che secondo qualcuno era pronta a ...

Advertising

zazoomblog : Selvaggia Roma allIsola dei Famosi? Lele Mora svela la verità: Ha firmato un contratto... - #Selvaggia #allIsola… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Selvaggia Roma non ci sarà - lifestyleblogit : Isola dei Famosi, Selvaggia Roma non ci sarà - - hashtag24news1 : Selvaggia Roma non sarà all'Isola dei famosi Anzi, presto la vedremo in un film. A smentire le indiscrezioni di que… - zazoomblog : Isola dei Famosi Selvaggia Roma non ci sarà - #Isola #Famosi #Selvaggia -