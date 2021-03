Secondo voi l'Italia "riaprirà" dopo Pasqua? (Di mercoledì 24 marzo 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, ancora zona rossa","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ma solo le scuole","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, ancora zona rossa","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ma solo le scuole","index":2}

Advertising

AmiciUfficiale : Guanto di sfida proposto dagli allievi della squadra Arisa-Cuccarini: Ibla VS Enula! Cosa ne pensate? Secondo voi v… - MetaErmal : Ma secondo voi lo hanno capito che li sto perculando? ?? - AmiciUfficiale : Sul palco di #Amici20 suonano le note di 'Tango Flamenco' e Tommaso ce la sta mettendo tutta per conquistare il sec… - lewisstxx : mi lasciate le canzoni dei 5sos che secondo voi dovrei assolutamente ascoltare? - Claudia99776 : @Lady_ofShalott_ @Canangel18 @Sandra09469875 @Jessiocchineri @MaurizioSorge Ma secondo voi no ....mo non guardate q… -