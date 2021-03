Se l'Italia sceglie anche un'imprenditrice del restauro per raccontare la propria cultura (Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Carla Tomasi, presidente Finco e vicepresidente Confimi Edilizia) Non bussa alla porta, non fa suonare il telefono, quando il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ti invita a rappresentare la cultura Italiana nel mondo lo fa prendendoti alla sprovvista. Una manciata di secondi dopo mi sono ritrovata tra le 10 donne volute per raccontare l’Italia di oggi attraverso le loro voci e le loro storie in qualità di protagoniste della scena culturale Italiana contemporanea. Perché proprio io? Potrei archiviare la domanda ascrivendo il tutto a “una questione di sintesi” che ha preso il via sui banchi di scuola. Ma sarebbe ingeneroso, nei confronti di quello che faccio ogni giorno da anni e di chi mi sta leggendo. Procediamo quindi con ordine e metodo (tra ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Carla Tomasi, presidente Finco e vicepresidente Confimi Edilizia) Non bussa alla porta, non fa suonare il telefono, quando il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ti invita a rappresentare lana nel mondo lo fa prendendoti alla sprovvista. Una manciata di secondi dopo mi sono ritrovata tra le 10 donne volute perl’di oggi attraverso le loro voci e le loro storie in qualità di protagoniste della scenalena contemporanea. Perché proprio io? Potrei archiviare la domanda ascrivendo il tutto a “una questione di sintesi” che ha preso il via sui banchi di scuola. Ma sarebbe ingeneroso, nei confronti di quello che faccio ogni giorno da anni e di chi mi sta leggendo. Procediamo quindi con ordine e metodo (tra ...

Advertising

HuffPostItalia : Se l'Italia sceglie anche un'imprenditrice del restauro per raccontare la propria cultura - 5_stars4 : RT @CassioMagistris: Berlusconi ricoverato. Il legale: “Da lunedì in ospedale per problematiche di salute” . Nel caso in cui lui morisse, v… - aramini_maria : L’Italia ha due prerogative: uno entra in guerra dopo gli altri 2 sceglie sempre alleati perdendo - DomaniGiornale : il nuovo Gruppo di lavoro per la ripresa e la resilienza nominato dal ministro per la Pubblica amministrazione è co… - internewsit : Italia-Irlanda del Nord, Mancini sceglie Pellegrini dal 1': riposo per Barella? - -