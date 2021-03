(Di mercoledì 24 marzo 2021) “La scuola inè un luogo sicuro, dove il virus non si diffonde. E questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. Quellono, quindi, è unda portare a esempio anche nel resto d’Italia. Siamo una delle pochissime regioni nelle quali, infatti, gli studenti stanno proseguendo la didattica in L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuole Sicilia, oltre 218mila tamponi su docenti e alunni: 1.112 i positivi. Lagalla: il nostro modello funziona - HabuAntonio : RT @francedrago: Leggo che il disagio psicologico dei ragazzi aumenta. La mia rabbia contro questa ingiustizia pure. In Francia, Spagna e m… - infoitinterno : Covid, nelle scuole di Messina e della Sicilia solo lo 0,50% di positivi - CCultIlSentiero : RT @CLiberazione: A Catania nessuno si aspettava una risposta del genere nelle scuole. Eppure, nonostante la Dad, con il #Donacibo sono sta… - Gardella90 : RT @francedrago: Leggo che il disagio psicologico dei ragazzi aumenta. La mia rabbia contro questa ingiustizia pure. In Francia, Spagna e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Sicilia

Orizzonte Scuola

... Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce quattro nuove 'zone rosse' in. Si ... Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle, è stato richiesto dai sindaci delle ...Come già spiegato in un nostro precedente articolo , si ricorda che per accedere alle graduatorie non occorre avere esperienza nelle, ma è necessario: possedere lo SPID, o in alternativa un'...CATANIA - Due eccellenze siciliane sono i protagonisti di una master class sulla gastronomia e sui cocktail italiani in una delle più prestigiose scuole ...Dal 14 gennaio a 22 marzo scorso in provincia di Agrigento su 7.204 tamponi processati al mondo scolastico, 47 quelli risultati positivi ...