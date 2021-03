Scuole, Draghi: lavoriamo per riaprire elementari e materne dopo Pasqua (anche in zona rossa) (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’annuncio del premier sulla riapertura al Senato: se la situazione epidemiologica lo permetterà, apriremo in primis le Scuole. Allo studio i nuovi dati. Attesa per il nuovo Dpcm Leggi su corriere (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’annuncio del premier sulla riapertura al Senato: se la situazione epidemiologica lo permetterà, apriremo in primis le. Allo studio i nuovi dati. Attesa per il nuovo Dpcm

Advertising

matteosalvinimi : Intervento del presidente Draghi in #Senato, l’applauso più lungo quando pronuncia la parola “riaperture”, a partir… - Corriere : ?? Draghi: «Riapriremo le scuole d'infanzia e primarie dopo Pasqua anche in zona rossa» - Corriere : ?? L'ipotesi: le limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tante attività economiche e dei pubblici esercizi sa… - Sergiof42272531 : RT @IlPrimatoN: Draghi incontra Speranza e il Cts per valutare il prolungamento della zona rossa pure dopo Pasqua, unica possibile riapertu… - olga453901841 : RT @matteosalvinimi: Intervento del presidente Draghi in #Senato, l’applauso più lungo quando pronuncia la parola “riaperture”, a partire d… -