Scuola, nuovo rapporto Eurydice su insegnanti europei (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli insegnanti svolgono un ruolo essenziale nel processo di apprendimento di ogni studente e il loro contributo è ancor più evidente in seguito alla pandemia da Covid-19. Milioni di docenti europei si sono adattati alle chiusure delle scuole e sono in prima linea per garantire che l’apprendimento degli studenti in lockdown continui, anche se a distanza. Tuttavia, la professione docente attraversa da alcuni anni una crisi professionale, con sistemi scolastici sempre più in difficoltà nel reclutare insegnanti motivati e competenti. In tale scenario, quali sono le soluzioni sviluppate dai decisori politici nazionali ed europei per superare queste sfide? Il rapporto della rete Eurydice che esce oggi, Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being hacome focus gli insegnanti della scuola secondaria inferiore e si inserisce in questo dibattito. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli insegnanti svolgono un ruolo essenziale nel processo di apprendimento di ogni studente e il loro contributo è ancor più evidente in seguito alla pandemia da Covid-19. Milioni di docenti europei si sono adattati alle chiusure delle scuole e sono in prima linea per garantire che l’apprendimento degli studenti in lockdown continui, anche se a distanza. Tuttavia, la professione docente attraversa da alcuni anni una crisi professionale, con sistemi scolastici sempre più in difficoltà nel reclutare insegnanti motivati e competenti. In tale scenario, quali sono le soluzioni sviluppate dai decisori politici nazionali ed europei per superare queste sfide? Il rapporto della rete Eurydice che esce oggi, Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being hacome focus gli insegnanti della scuola secondaria inferiore e si inserisce in questo dibattito.

Advertising

Corriere : Tra i dossier allo studio c'è anche quello della scuola: l'obiettivo del premier è rimandare in classe almeno i bam… - andreameccia : RT @_daSud: #Scuola all'aperto contro il disagio dei ragazzi, dice @agiasocial. Bene, ma nulla di nuovo per noi che in questi mesi abbiamo… - danilo_chirico : RT @_daSud: #Scuola all'aperto contro il disagio dei ragazzi, dice @agiasocial. Bene, ma nulla di nuovo per noi che in questi mesi abbiamo… - EleonoraFarnisi : RT @_daSud: #Scuola all'aperto contro il disagio dei ragazzi, dice @agiasocial. Bene, ma nulla di nuovo per noi che in questi mesi abbiamo… - _daSud : #Scuola all'aperto contro il disagio dei ragazzi, dice @agiasocial. Bene, ma nulla di nuovo per noi che in questi m… -