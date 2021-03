Scuola italiana a Bogota ricerca insegnanti di infanzia e primaria per l’anno scolastico 2021/22 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Rettore Fernando Vita, Rettore della Scuola italiana Leonardo da Vinci di Bogota propone il seguente annuncio, rivolto a insegnanti di Scuola di infanzia e primaria in possesso di titolo valido per l'insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Rettore Fernando Vita, Rettore dellaLeonardo da Vinci dipropone il seguente annuncio, rivolto adidiin possesso di titolo valido per l'insegnamento. L'articolo .

andreabettini : L'#equinozio di #primavera visto dal satellite Meteosat alle 7 di questa mattina ora italiana. Immagine da libri di… - nachomenendezf : El Jules Supervielle o la Scuola Italiana no cierran? - angiulin69 : @IoriaVCasa @lale12756057 @CarloCalenda @Azione_it Ma non puoi paragonare la mentalita' svedese con quella italiana… - claudia_sot : @CarloCalenda Quest’anno, personalmente (insegno nella scuola secondaria di primo grado), ho lavorato tutti i giorn… - claudioocchipi2 : @w_rizzetto @FratellidItalia Si sarà ricordato di dirgli che la scuola italiana non esisterà più,che ci saranno sol… -