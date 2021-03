Scuola, il ministro Bianchi: “Vogliamo riportare gli studenti in classe il prima possibile” – VIDEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il ministro Bianchi al Question Time alla Camera: “Chiudere la Scuola è stata una scelta molto sofferta”. ROMA – Question Time alla Camera per il ministro Bianchi. Il titolare del Miur è ritornato sulla decisione di chiudere le scuole. “La variante inglese – ha ammesso l’esponente del Governo, riportato da orizzonteScuola.it – ha cambiato lo scenario epidemiologico. La sospensione dell’attività didattica in presenza è stata una decisione molto sofferta. La riteniamo tuttavia responsabile perché fondata e in difesa degli alunni . Siamo comunque al lavoro per riportare il prima possibile tutti gli studenti in classe“. La campagna vaccinale Il ministro Bianchi ha ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilal Question Time alla Camera: “Chiudere laè stata una scelta molto sofferta”. ROMA – Question Time alla Camera per il. Il titolare del Miur è ritornato sulla decisione di chiudere le scuole. “La variante inglese – ha ammesso l’esponente del Governo, riportato da orizzonte.it – ha cambiato lo scenario epidemiologico. La sospensione dell’attività didattica in presenza è stata una decisione molto sofferta. La riteniamo tuttavia responsabile perché fondata e in difesa degli alunni . Siamo comunque al lavoro periltutti gliin“. La campagna vaccinale Ilha ...

Advertising

AzzolinaLucia : Ministro #Bianchi ha detto che confermerà il capitolo Istruzione #PNRR scritto dal Conte II e “molto apprezzato dal… - ilfoglio_it : Primarie e asili chiusi, calendari non rivisti, ministro ostaggio dei sindacati. Draghi si dimentica il whatever it… - chetempochefa : 'La Scuola è lo strumento con cui noi ripensiamo il Paese.' Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione , a #CTCF - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, ministro Bianchi: al lavoro per rientro piccoli ma non solo #scuola - Dome689 : RT @Open_gol: Oltre la metà del personale scolastico risulta essere stato vaccinato, ha detto il ministro, anche se la situazione cambia da… -