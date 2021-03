Scuola, il dato che cambia tutto: “6.909 tamponi… 12 positivi (lo 0.17%)” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “6.909 tra studenti, docenti e personale ATA sono stati sottoposti a tampone dal 15 al 27 febbraio. 12 sono risultati positivi (lo 0.17%, ndr)”. La comunicazione della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno rischia di diventare pietra miliare nella interpretazione dei dati. Anche a livello politico-istituzionale. Il consigliere comunale Antonio Cammarota o il presidente della Commissione. Spiega: “Con l’audizione del dirigente Pubblica Istruzione la Commissione Trasparenza ha terminato l’indagine circa i tamponi scolastici effettuati dalla Ebris, su sollecitazione anche del Codacons Salerno. Nominati i due relatori nei consiglieri Celano e Guerra, sono state raccolte informazioni presso i dirigenti del settori Politiche Sociali e Affari generali. Oggi è stata disposta l’audizione del dirigente della Pubblica Istruzione. Nel corso dell’audizione è emerso che ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “6.909 tra studenti, docenti e personale ATA sono stati sottoposti a tampone dal 15 al 27 febbraio. 12 sono risultati(lo 0.17%, ndr)”. La comunicazione della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno rischia di diventare pietra miliare nella interpretazione dei dati. Anche a livello politico-istituzionale. Il consigliere comunale Antonio Cammarota o il presidente della Commissione. Spiega: “Con l’audizione del dirigente Pubblica Istruzione la Commissione Trasparenza ha terminato l’indagine circa i tamponi scolastici effettuati dalla Ebris, su sollecitazione anche del Codacons Salerno. Nominati i due relatori nei consiglieri Celano e Guerra, sono state raccolte informazioni presso i dirigenti del settori Politiche Sociali e Affari generali. Oggi è stata disposta l’audizione del dirigente della Pubblica Istruzione. Nel corso dell’audizione è emerso che ...

