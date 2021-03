Scoperta una gabbia artigianale per catturare animali selvatici | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiano Vetusto (Ce) – Militari appartenenti alla StazioneForestale di Calvi Risorta (CE) hanno rinvenuto, in comune di Giano Vetusto (CE), alla loc. Marotta, un gabbione/trappola in ferro di recentecostruzione per l’esercizio del bracconaggio alla fauna selvatica di grosse dimensioni, presumibilmente cinghiali. La trappola, risultata in funzione, provvista di portello con chiusura a ghigliottina, risultato aperto e pronto a richiudersi a scatto qualora l’ungulato fosse entrato per mangiare l’esca riposta su una pedana azionante automaticamente il meccanismo di chiusura. Si è quindi proceduto al sequestro giudiziario della trappola, a carico di autori da identificare, per il reato di caccia con mezzi non consentiti, provvedendo alla rimozione della stessa per evitare ...