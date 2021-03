Scontro Bassetti-Ventura in diretta tv | “Con lei hanno sbagliato | si prenda una laurea” | VIDEO

Advertising

GiovanniCaglio : Covid, scontro tra Bassetti e Simona Ventura. Pur di farsi intervistare si dicono le più grandi idiozie e poi non c… - Psico_52 : RT @Corriere: Bassetti contro Ventura: «Prenda la laurea e venga a fare il mio mestiere» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid, scontro tra Bassetti e Simona Ventura: «Si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Bassetti contro Ventura: «Prenda la laurea e venga a fare il mio mestiere» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Bassetti contro Ventura: «Prenda la laurea e venga a fare il mio mestiere» -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Bassetti

Matteoe Simona Ventura, loin tv 'Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono ...Se vuole fare il medico, si prenda una laurea', ha di fatto esternato con furia, apparso ... sfociato poi in unodiretto.“Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti rivolgendosi a Simona Ventura durante la trasmissione Cartabianca, andata in ...La conduttrice Simona Ventura ha avuto un acceso botta e risposta con il professor Matteo Bassetti in diretta tv a proposito di Covid-19.