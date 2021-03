Sconto bollette con il decreto Sostegni 2021 e riduzione canone RAI del 30%: chi potrà beneficiarne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con il decreto Sostegni 2021 arriva lo Sconto in bollette per le attività economiche che sono state colpite dal coronavirus. La novità riguarda, nello specifico, il periodo di tempo che va dal 1° aprile al 30 giugno. In particolare, lo stanziamento del Mef al fine di garantire la sostenibilità dell’iniziativa corrisponde a 600 milioni di euro. Con ulteriori 25 milioni di euro di finanziamenti sarà inoltre possibile garantire anche uno sgravio sul canone Rai 2021. In questo caso specifico, la riduzione corrisponderà al 30% del canone annuo. Le novità sono rivolte a locali, attività commerciali e ai negozi che hanno dovuto affrontare le inevitabili conseguenze del lockdown. All’interno del testo di legge si evidenzia che la ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con ilarriva loinper le attività economiche che sono state colpite dal coronavirus. La novità riguarda, nello specifico, il periodo di tempo che va dal 1° aprile al 30 giugno. In particolare, lo stanziamento del Mef al fine di garantire la sostenibilità dell’iniziativa corrisponde a 600 milioni di euro. Con ulteriori 25 milioni di euro di finanziamenti sarà inoltre possibile garantire anche uno sgravio sulRai. In questo caso specifico, lacorrisponderà al 30% delannuo. Le novità sono rivolte a locali, attività commerciali e ai negozi che hanno dovuto affrontare le inevitabili conseguenze del lockdown. All’interno del testo di legge si evidenzia che la ...

