Sciopero nazionale dei rider con manifestazione anche a Catania

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si terrà venerdi 26 marzo lodeiorganizzato da Nidil Cgil che prevede assemblee e manifestazioni in più di trenta città italiane, e tra queste. Per quella data ...

Advertising

RaiNews : A scioperare sono addetti agli hub e ai magazzini che aderiscono alla mobilitazione nazionale di 24 ore proclamata… - InfoAtac : #info #atac #26marzo #sciopero nazionale del trasporto pubblico ???????? a rischio rete Atac e RomaTpl Per altri dett… - ivanacristofane : RT @MarcoPonti10: Il passato che ritorna: il prossimo sciopero nazionale del trasporto pubblico (nb. lavoro sempre garantito ecc. e che col… - lnzgrz : RT @MarcoPonti10: Il passato che ritorna: il prossimo sciopero nazionale del trasporto pubblico (nb. lavoro sempre garantito ecc. e che col… - PalermoToday : Lo sciopero nazionale di venerdì 26 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero nazionale

MilanoToday.it

Si terrà venerdi 26 marzo lodei Rider organizzato da Nidil Cgil che prevede assemblee e manifestazioni in più di trenta città italiane, e tra queste anche Catania. Per quella data il sindacato fa appello ai ...Sempre il prossimo venerdì ci sarà unodella logistica indetto dai sindacati di base Adl Cobas e Si Cobas. Nel comunicato si legge: "il contrattodel Trasporto Merci, Spedizioni e ...“Per un giorno non usufruite del servizio”. Così i rider hanno dichiarato lo stop alle consegne di cibo a domicilio su tutto il territorio nazionale. Per l’intera giornata di venerdì, infatti, i rider ...Dopo lo sciopero di Amazon, Venerdì ci sarà quello dei Riders di tutta Italia e i Riders di Brindisi aderiscono convintamente. Una settimana importantissima per il mondo del lavoro e il movimento sind ...