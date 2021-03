Sci, gigante femminile Livigno: la Bassino è campionessa d’Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marta Bassino si conferma campionessa italiana di gigante dopo il successo nell’edizione 2019 (lo scorso anno gli Assoluti non si erano disputati) e con una gran seconda manche fissa il tempo di 2’14?59, imbattibile per le avversarie. Per la 25enne dell’Esercito si tratta del quarto titolo in carriera, 3 conquistati nel gigante e uno in combinata alpina.Medaglia d’argento per Federica Brignone, in testa a metà gara e poi distaccata di 13 centesimi dalla Bassino. Per la carabiniera di La Salle non c’è il bis dopo la vittoria del titolo dello slalom. A terzo posto si conferma Karoline Pichler, 26enne delle Fiamme Oro, staccata di 90 centesimi dalla vincitrice, ma la più brava a rimanere vicina alle super top.Luisa Bertani risale al quarto posto nella seconda manche, a 1?39 dalla piemontese, seguita dalla ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Martasi confermaitaliana didopo il successo nell’edizione 2019 (lo scorso anno gli Assoluti non si erano disputati) e con una gran seconda manche fissa il tempo di 2’14?59, imbattibile per le avversarie. Per la 25enne dell’Esercito si tratta del quarto titolo in carriera, 3 conquistati nele uno in combinata alpina.Medaglia d’argento per Federica Brignone, in testa a metà gara e poi distaccata di 13 centesimi dalla. Per la carabiniera di La Salle non c’è il bis dopo la vittoria del titolo dello slalom. A terzo posto si conferma Karoline Pichler, 26enne delle Fiamme Oro, staccata di 90 centesimi dalla vincitrice, ma la più brava a rimanere vicina alle super top.Luisa Bertani risale al quarto posto nella seconda manche, a 1?39 dalla piemontese, seguita dalla ...

