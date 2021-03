Sci alpino, Marta Bassino si conferma campionessa italiana di gigante (Di mercoledì 24 marzo 2021) C’è la conferma di Marta Bassino che si laurea campionessa italiana di gigante dopo il successo nell’edizione 2019 (lo scorso anno gli Assoluti non si erano disputati) e con una gran seconda manche fissa il tempo di 2’14?59 a Livigno. Medaglia d’argento per Federica Brignone, distaccata di 13 centesimi dalla 25enne dell’Esercito. Terzo gradino del podio per Karoline Pichler, 26enne delle Fiamme Oro, staccata di 90 centesimi dalla vincitrice. Luisa Bertani risale al quarto posto nella seconda manche, a 1?39 dalla piemontese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) C’è ladiche si laureadidopo il successo nell’edizione 2019 (lo scorso anno gli Assoluti non si erano disputati) e con una gran seconda manche fissa il tempo di 2’14?59 a Livigno. Medaglia d’argento per Federica Brignone, distaccata di 13 centesimi dalla 25enne dell’Esercito. Terzo gradino del podio per Karoline Pichler, 26enne delle Fiamme Oro, staccata di 90 centesimi dalla vincitrice. Luisa Bertani risale al quarto posto nella seconda manche, a 1?39 dalla piemontese. SportFace.

Advertising

_Carabinieri_ : Altra vittoria tricolore per i #Carabinieri. Al Campionato Italiano Assoluto di Sci Alpino a Livigno (SO), Federic… - Eurosport_IT : ?? Goggia (Sci Alpino - Discesa) ?? Bassino (Sci Alpino - Gigante) ?? Wierer (Biathlon - Individuale) ?? Pellegrino… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - sportface2016 : A Livigno c'è il successo di Marta #Bassino. Seconda Federica #Brignone - SM_Difesa : #Livigno (SO) Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino Complimenti all'Appuntato dell'Arma dei #Carabinieri Fed… -