Sci alpino, Marta Bassino è campionessa italiana di gigante davanti a Brignone e Pichler (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marta Bassino si laurea campionessa italiana di gigante nei Campionati Assoluti 2021 in corso di svolgimento a Livigno. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, già vincitrice della classifica di gigante in Coppa del Mondo, dopo aver concluso al secondo posto la prima metà di gara, nella seconda manche fa la differenza (chiude in 2:14.59 totali) e va a superare Federica Brignone per 13 centesimi, dopo che la valdostana (vincitrice della prova di slalom di ieri) aveva messo ben 78 centesimi di margine tra le due dopo la prima discesa. Assieme a loro sul podio una ritrovata Karoline Pichler che, dopo tantissimi problemi fisici, cerca una ripartenza importante per la sua carriera, chiudendo in terza posizione a 90 centesimi dalla vetta. Quarta al traguardo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)si laureadinei Campionati Assoluti 2021 in corso di svolgimento a Livigno. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, già vincitrice della classifica diin Coppa del Mondo, dopo aver concluso al secondo posto la prima metà di gara, nella seconda manche fa la differenza (chiude in 2:14.59 totali) e va a superare Federicaper 13 centesimi, dopo che la valdostana (vincitrice della prova di slalom di ieri) aveva messo ben 78 centesimi di margine tra le due dopo la prima discesa. Assieme a loro sul podio una ritrovata Karolineche, dopo tantissimi problemi fisici, cerca una ripartenza importante per la sua carriera, chiudendo in terza posizione a 90 centesimi dalla vetta. Quarta al traguardo ...

