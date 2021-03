Scacco di Anagni all' Ue | 29 milioni dosi AstraZeneca nel deposito laziale dopo ' soffiata' Ue al governo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilinvia così i nas ad ispezionare la Catalent, dove si infialano i vaccini in giacenza in attesa del controllo di qualità. Sono il doppio di quanto consegnato fino ad ora nei paesi dell'Ue. ...

Ultime Notizie dalla rete : Scacco Anagni

TG La7

Il governo invia così i nas ad ispezionare la Catalent, dove si infialano i vaccini in giacenza in attesa del controllo di qualità. Sono il doppio di quanto consegnato fino ad ora nei paesi dell'Ue. Con un blitz le autorità italiane hanno trovato nello stabilimento della Catalent di Anagni 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca: cresce il sospetto di una strategia dell'azienda per favorire ...