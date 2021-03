Saremo 'zona rossa' anche dopo Pasqua? (Di mercoledì 24 marzo 2021) La prudenza non è mai troppa e le restrizioni in Italia potrebbero proseguire anche dopo la Pasqua in zona rossa, con un prolungamento delle misure e dei divieti per arginare la diffusione del Covid e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) La prudenza non è mai troppa e le restrizioni in Italia potrebbero proseguirelain, con un prolungamento delle misure e dei divieti per arginare la diffusione del Covid e ...

Ultime Notizie dalla rete : Saremo zona Saremo 'zona rossa' anche dopo Pasqua? ... allargando le maglie della stretta al capitolo scuola, ovvero consentendo il ritorno sui banchi in zona rossa almeno ai più piccoli - scuola dell'infanzia e primaria - superando il giro di vite ...

Saremo "zona rossa" anche dopo Pasqua? Le restrizioni potrebbero proseguire anche dopo Pasqua anche se c'è fiducia per un calo dei contagi. Sulla scuola sarà scontro tra "rigoristi" e "aperturisti" ...

