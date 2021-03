Sanlorenzo SX112 | debutto al Palm Beach International Boat Show 2021

(Di mercoledì 24 marzo 2021)farà il suooltreoceano al. In esposizione, in occasione del salone americano, anche i modelli SX76, SD96 e SL96Asymmetricconferma la partecipazione al, tra le più importanti kermesse del mondo della nautica. Un palcoscenico di prestigio internazionale dove, dal 25 al 28 marzo, debutterà ufficialmente sul mercato americano il nuovo yacht, insieme a una selezione delle più recenti novità, SX76, SD96 e SL96Asymmetric. Tali modelli, scelti per rappresentare ...

Advertising

PressMareItalia : #Sanlorenzo conferma la partecipazione al #PalmBeach International #BoatShow 2021, tra le più importanti kermesse d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanlorenzo SX112

SportFair

photo by Thomas Paganiphoto by Thomas Paganiconsolida il percorso iniziato con SX88 prima e con SX76: uno studio continuo di nuove soluzioni per proporre una ...Con 86 progetti in realizzazione nel 2020 equivalenti a 3.089 metri di lunghezza,si ... grazie anche al successo della nuova linea crossover SX , la cui ammiragliaè stata presentata ...Sanlorenzo SX112 al Palm Beach International Boat Show 2021. In esposizione, in occasione del salone americano, anche i modelli SX76, SD96 e SL96Asymmetric ...CMC Marine conferma la sua partecipazione al Palm Beach International Boat Show 2021 dove dal 25 al 28 marzo esporrà la pinna elettrica STAB 25 ...