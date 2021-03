San Marino, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri: 'Vaccinato il 20% della popolazione con la prima dose' (Di mercoledì 24 marzo 2021) commenta 'La campagna vaccinale sta procedendo, abbiamo Vaccinato circa il 20% della popolazione residente con le prime dosi'. A parlare a Tgcom24 è Luca Beccari , Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino , che spiega: 'Non essendo membri dell'Unione, abbiamo trovato altre soluzioni sul mercato (rispetto agli accordi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) commenta 'La campagna vaccinale sta procedendo, abbiamocirca il 20%residente con le prime dosi'. A parlare a Tgcom24 è Luca Beccari ,diper glidi San, che spiega: 'Non essendo membri dell'Unione, abbiamo trovato altre soluzioni sul mercato (rispetto agli accordi ...

