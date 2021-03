San Giuseppe | la promessa mantenuta dopo una lunga attesa

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sanè entrato nella mia vita poco alla volta, in modo discreto com’è nel suo stile, fino a quando non è diventato presentissimo e ora non ne posso più fare a meno. A dirla tutta, prima non l’avevo mai considerato più di tanto e in qualsiasi chiesa entrassi, non facevo caso se c’era una sua L'articolo proviene da La Luce di Maria.