Salerno | positiva al Covid e in stato confusionale spegne la Dad alla figlia La maestra chiama il 112

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Momenti di grande tensione a. Una, durante la didattica a distanza, intuisce che qualcosa non va. Ei carabinieri. L’insegnante era particolarmente preoccupata. Una madre, infatti, aveva improvvisamente chiuso il collegamento mentre laseguiva la lezione al computer. I militari scoprono che sia la donna sia laerano positive al, la madre non vuole aprire la porta Gli uomini in divisa sono sopraggiunti sul posto assieme ai sanitari del 118. La mamma però ha opposto un netto rifiuto, non voleva saperne di aprire la porta. A quel punto ènecessario far intervenire il militare negoziatore. Dopo circa due ore di colloquio con la donna, il negoziatore è riuscito a convincerla ad aprire la porta per ...