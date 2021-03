Salerno | mamma interrompe lezione Dad | maestra chiama i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Idisono intervenuti nel pomeriggio di ieri per una richiesta pervenuta al 112 da parte di una: l’insegnante ha mostrato preoccupazione per una madre che ha chiuso repentinamente laDAD della figlia. È emerso che si trattava di moglie e figlia positive al Covid, per cui è stato operato un intervento della Sezione Radiomobile della Compagnia diassieme ai sanitari. Viste vane le prime richieste di accedere all’abitazione assieme al 118 per verificare le condizioni di salute, è stato convocato anche il militare negoziatore del Comando Provincialedied i vigili del fuoco. Il negoziatore, dopo circa due ore di colloquio con la donna, l’ha convinta ad ...