Salerno, furti nel centro storico: coppia di malviventi individuata e denunciata dai Carabinieri (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri di Salerno hanno individuato gli autori di alcuni furti e tentativi di furto avvenuti nel centro di Salerno, dando luogo anche alla convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su richiesta del primo cittadino. In azione già da prima della riunione, i Carabinieri della Stazione Salerno Principale con un’alacre ed efficace attività investigativa sul campo, in poco più di 24 ore hanno chiuso il cerchio intorno agli autori. Si tratta del pregiudicato salernitano 27enne N.A. e del 26enne H.O. di Battipaglia, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. Grazie all’approfondita conoscenza del territorio e dei controlli posti quotidianamente in campo, i Carabinieri della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Idihanno individuato gli autori di alcunie tentativi di furto avvenuti neldi, dando luogo anche alla convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su richiesta del primo cittadino. In azione già da prima della riunione, idella StazionePrincipale con un’alacre ed efficace attività investigativa sul campo, in poco più di 24 ore hanno chiuso il cerchio intorno agli autori. Si tratta del pregiudicato salernitano 27enne N.A. e del 26enne H.O. di Battipaglia, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. Grazie all’approfondita conoscenza del territorio e dei controlli posti quotidianamente in campo, idella ...

