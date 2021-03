Sala: “Potevamo chiuderla sia prima che dopo il gol del pari. Ora dobbiamo battere la Spagna” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marco Sala, esterno dell’Under 21, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il pari contro la Repubblica Ceca con cui la squadra di Nicolato ha iniziato l’Europeo Under 21: Il risultato della partita di oggi fa dispiacere.“Dispiace sicuramente. Era una partita da vincere, ma non dobbiamo buttarci giù perché abbiamo due partite fondamentali”. Cosa è mancato nella ripresa?“L’attenzione nei piccoli dettagli, perché Potevamo chiuderla prima, e anche dopo. Si poteva sicuramente far qualcosa in più, a partire dalle mie ultime due occasioni”. Adesso ve la giocate con la Spagna“Una vittoria oggi ci avrebbe consentito qualche calcolo in più. Ma andremo per vincere la partita, per imporre il nostro ritmo e il nostro gioco”. Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marco, esterno dell’Under 21, ha parlato così ai microfoni di Rai Sportilcontro la Repubblica Ceca con cui la squadra di Nicolato ha iniziato l’Europeo Under 21: Il risultato della partita di oggi fa dispiacere.“Dispiace sicuramente. Era una partita da vincere, ma nonbuttarci giù perché abbiamo due partite fondamentali”. Cosa è mancato nella ripresa?“L’attenzione nei piccoli dettagli, perché, e anche. Si poteva sicuramente far qualcosa in più, a partire dalle mie ultime due occasioni”. Adesso ve la giocate con la“Una vittoria oggi ci avrebbe consentito qualche calcolo in più. Ma andremo per vincere la partita, per imporre il nostro ritmo e il nostro gioco”. Foto: sito ...

