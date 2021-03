Sacchi: “Prandelli? Gesto di rispetto verso se stesso e la società, in Italia ci vuole coraggio a dimettersi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex tecnico del Milan e della nazionale commenta la decisione di Cesare Prandelli di dimettersi dalla Fiorentina Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista al Corriere della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex tecnico del Milan e della nazionale commenta la decisione di Cesaredidalla Fiorentina Arrigoha rilasciato un’intervista al Corriere della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FiorentinaUno : GAZZETTA DELLO SPORT, Sacchi: 'La salute prima di tutto. Prandelli? Gli mando un forte abbraccio' -… - viola_blog : Le verità La lettera con la quale Prandelli annuncia le proprie dimissioni è molto toccante. Mette a nudo l’allena… - LIRRIVERENTE3 : Sacchi: «Prandelli? Scelta di coraggio, io benedico di essermi ritirato» «Nel calcio o in politica in Italia chi s… - peterkama : Sacchi: «Prandelli? Scelta di coraggio, io benedico di essermi ritirato» «Nel calcio o in politica in Italia chi s… - Boboj29 : Prandelli e Sacchi , due allenatori che hanno lasciato il calcio per le troppe pressioni che questo implica. Rispet… -