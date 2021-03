Sabrina Ferilli non ha mai avuto figli | ecco perché | la confessione dell’attrice

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi, mercoledì 24 marzo 2021, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, Svegliati amore mio, la nuova fiction con protagonista, scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. L’attrice romana vestirà i panni di Nanà Santoro, una mamma coraggio: «Io sono una donna innamorata della vita, di un marito e di unaa. Parliamo di ricerca di veritàè giusto perseguirla. Insieme a me, un gruppo di attori straordinari e due registi con i quali avevo già fatto L’amore strappato», ha raccontato in un’intervista il volto noto, che nel privato non ha. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutti i segretiromana...

Advertising

trash_italiano : SABRINA FERILLI TI VOGLIAMO TUTTI BENE #Isola - AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - stanzaselvaggia : Sabrina Ferilli: “I critici e i blog di tv hanno l’abitudine di dire che un flop di una programma che faccio è un M… - alexanderrubini : RT @__davidxx__: che promo pazzesca la nuova fiction di sabrina ferilli mamma mia - enchantenoire : RT @Iperborea_: Sono andata a farmi la doccia, ma invece dell'acqua mi è piovuta addosso la voce di Sabrina Ferilli che ha detto “Svegliati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

Oggi, contrariamente alle altre volte, si parte dalla presentazione della nuova fiction in onda a partire da stasera con protagonista, dal titolo Svegliati amore mio . In seguito si ...Ettore Bassi in Svegliati Amore Mio al fianco diAlla corte die della nuova fiction Svegliati amore mio ci sarà anche Ettore Bassi . Non c'è di certo bisogno di presentazione quando si parla dell'attore che ormai ha ...Sabrina Ferilli figli perché non ne ha avuti: la confessione in un'intervista. L'attrice stasera su Canale 5 con "Svegliati Amore mio".Da mercoledì 24 marzo 2021 al via in prima serata su Canale 5 l’emozionante fiction ‘Svegliati amore mio‘, con protagonisti principali Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. Prima di assumere il titolo ...