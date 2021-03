Sabatini | “Dovesse partire Orsolini | il miglior sostituto sarebbe Lamela Vediamo se ci sono possibilità”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nell’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, Walterha fatto un particolare nome di mercato, qualoraRiccardo, ovvero quello di Erik, conosciuto ed ammirato ai tempi della Roma: “è uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano leper arrivarci e non è detto. Di sicuro,uscire, non cie, vedremo”. Foto: The Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Walter Sabatini si racconta. In un'intervista al Resto del Carlino, il dirigente del Bologna spiega: 'Io ... Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, ...
Walter Sabatini vuole Erik Lamela: Stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità. Su Arnautovic: Un nome che non doveva uscire ed è uscito.