Ryanair (sempre al risparmio) non richiederà il passaporto vaccinale per volare

Si era molto discusso in Europa per l'istituzione di un passaporto vaccinale che potrà tornare a farci viaggiare in libertà: non tutti adotteranno però questa misura.

Queste le novità annunciate da Ryanair che, per l'occasione, lancia un'offerta speciale. 'Il più grande operativo estivo di sempre per la Puglia' con 'l'obiettivo di rimettere in moto il turismo italiano'. Il direttore del Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha annunciato: "il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il più grande operativo estivo di sempre per la Puglia con 61 rotte". Da Ibiza a Malta, i progetti del low cost su Bari e Brindisi. Il manager McGuinness: «Sui nostri aeromobili l'aria viene rigenerata ogni tre minuti, Naturalmente resta l'obbligo di indossare le mascherine».