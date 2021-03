Russia-Cina, linea dura contro l’Occidente (Di mercoledì 24 marzo 2021) A pochi giorni dall’incontro di Anchorage tra americani e cinesi, i ministri degli esteri di Russia e Cina, nel recente bilaterale di Gulin, hanno chiesto a gran voce di convocare un vertice di sicurezza alle Nazioni Unite per trattare della “turbolenza politica in atto“. Sergej Lavrov Wang Yi sono estremamente preoccupati per l’evolversi delle loro Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) A pochi giorni dall’indi Anchorage tra americani e cinesi, i ministri degli esteri di, nel recente bilaterale di Gulin, hanno chiesto a gran voce di convocare un vertice di sicurezza alle Nazioni Unite per trattare della “turbolenza politica in atto“. Sergej Lavrov Wang Yi sono estremamente preoccupati per l’evolversi delle loro

Advertising

guglielmopicchi : Molto bene discorso di @matteosalvinimi oggi al Senato su Israele, Russia, Cina, Turchia ed Europa. Visione geopoli… - limesonline : ???????? Anche se Joe #Biden non avesse dato del 'killer senz'anima' a Vladimir Putin, i rapporti tra Stati Uniti e Rus… - moro_thomas : Lavrov: “Le relazioni Russia-Cina non sono mai state così positive” - giorgio757 : RT @DSant65: #Norimberga ,se non ora ,quando ? #Putin:'la #vaccinazione è la scelta volontaria di ogni persona.' Una #dittatura è un posto… - watohal : RT @bordoni_russia: #Lavrov: Man mano che le relazioni tra Stati Uniti e #Russia si deteriorano, simmetricamente, l'interazione tra Russia… -