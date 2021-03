Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo per infortunio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amir Rrahmani non parteciperà agli impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali del Kosovo a causa di un infortunio. La federcalcio kosovara, con la seguente nota, ha comunicato che il giocatore farà rientro a Napoli. Il difensore della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, ha lasciato il ritiro, impossibilitato a contribuire alle tre partite di questo mese a causa di un infortunio. Non potendo recuperare, nonostante la volontà e la grande voglia di essere della partita, Rrahmani tornerà nel suo club, il Napoli, per proseguire con la guarigione dell’infortunio. La Federcalcio del Kosovo augura ad Amir di tornare al più presto sul campo verde e di essere a disposizione della Nazionale per le prossime ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amirnon parteciperà agli impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali dela causa di un. La federcalcio kosovara, con la seguente nota, ha comunicato che il giocatore farà rientro a Napoli. Il difensore della Nazionale del, Amir, hato il, impossibilitato a contribuire alle tre partite di questo mese a causa di un. Non potendo recuperare, nonostante la volontà e la grande voglia di essere della partita,tornerà nel suo club, il Napoli, per proseguire con la guarigione dell’. La Federcalcio delaugura ad Amir di tornare al più presto sul campo verde e di essere a disposizione della Nazionale per le prossime ...

