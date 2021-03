Ronaldo ha già pronto un nuovo stipendio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo quanto riportato da AS, Ronaldo vuole tornare al Real e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio Dopo l’uscita dalla Champions agli ottavi ad opera del Porto e la sconfitta di domenica scorsa contro il Benevento, in casa Juve si è aperta una crisi profonda. Tutti sono stati criticati: da Pirlo a Ronaldo. La dirigenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo quanto riportato da AS,vuole tornare al Real e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio Dopo l’uscita dalla Champions agli ottavi ad opera del Porto e la sconfitta di domenica scorsa contro il Benevento, in casa Juve si è aperta una crisi profonda. Tutti sono stati criticati: da Pirlo a. La dirigenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

