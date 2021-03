Roma | Tiago Pinto incontra l' agente di Mancini e Cristante E su Gollini

(Di mercoledì 24 marzo 2021)- Tempo di sosta per le nazionali, tempo di colloqui a Trigoria. Questa mattinaha ricevuto al Fulvio Bernardini l'di. Un primo incontro per intavolare la ...

Corriere dello Sport.it

...giallorossoPinto del futuro dei suoi assistiti. IPOTESI RINNOVO - Per entrambi si discute la possibilità di estendere i contratti. Entrambi scadono nel 2024 , ma l'intenzione dellaè ...- Tempo di sosta per le nazionali, tempo di colloqui a Trigoria. Questa mattinaPinto ha ricevuto al Fulvio Bernardini l'agente di Mancini e Cristante. Un primo incontro per intavolare la ...Riso ha incontrato Pinto per parlare dei rinnovi di Mancini e Cristante Giuseppe Riso, agente di Cristante e Mancini, in mattinata si è recato a Trigoria per incontrare il centrocampista, tornato dal ...L’esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma sembra essere agli sgoccioli. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, tra il tecnico toscano ed il club capitolino ci sarebbero stati già ...