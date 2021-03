Roma: Raggi, 'fino a giugno tavolini all'aperto gratuiti per ristoranti e locali' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il nostro appello per aiutare concretamente ristoranti e locali è stato ascoltato. Si potranno mettere i tavolini all'aperto e resteranno gratuiti fino a giugno. Tutto questo grazie alle ulteriori risorse messe in campo dal Governo. Non solo: sono stati prorogati a dicembre sia i termini di presentazione delle domande per l'occupazione di suolo pubblico, sia le deroghe ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Davvero una bella notizia". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi ed aggiunge: "chiediamo l'esenzione dal pagamento del canone per tutto il 2021: il 'modello-Roma' che abbiamo lanciato durante il lockdown deve poter proseguire nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar. (Adnkronos) - "Il nostro appello per aiutare concretamenteè stato ascoltato. Si potranno mettere iall'e resteranno. Tutto questo grazie alle ulteriori risorse messe in campo dal Governo. Non solo: sono stati prorogati a dicembre sia i termini di presentazione delle domande per l'occupazione di suolo pubblico, sia le deroghe ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Davvero una bella notizia". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di, Virginiaed aggiunge: "chiediamo l'esenzione dal pagamento del canone per tutto il 2021: il 'modello-' che abbiamo lanciato durante il lockdown deve poter proseguire nei ...

