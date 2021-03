Roma | incidente stradale | morto Daniel Guerini | giocatore Primavera della Lazio

Advertising

TuttoMercatoWeb : Incidente frontale a Roma: muore il 19enne Primavera della Lazio Daniel Guerini - marcoconterio : Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera.… - tvdellosport : È morto un incidente stradale a Roma il classe 2002 della #Lazio Primavera, #Daniel Guerini. Aveva iniziato la stag… - SpanoJenn : RT @marcoconterio: Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera. Nato… - junior_da_743 : RT @MatteoPedrosi: Tragico incidente stradale avvenuto in serata a Roma: ha perso la vita Daniel #Guerini, 19enne calciatore della Lazio Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente

Il centrocampista classe 2002 ha perso la vita in unstradale avvenuto intorno alle ore 20 a, in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti. Il giovane (19 anni appena ...Daniel Guerini , calciatore della Lazio Primavera , è il 19enne morto dopo il gravestradale avvenuto intorno alle 20 a, in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro, le cui cause sono ancora ...La Lazio piange Daniel Guerini, calciatore della Primavera. Il giocatore è stato vittima di un bruttissimo incidente, i dettagli ...Una notizia terribile. Di quelle che non si vorrebbero mai sentire: il calciatore della Lazio Primavera Daniel Guerini, 19 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale. Il ragazzo, insieme a due ...