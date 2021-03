Roma, incendio in un appartamento del centro: donna muore tentando di sfuggire alle fiamme, grave il marito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una donna è morta a causa di un incendio divampato nel suo appartamento in pieno centro a Roma , nel tentativo disperato di sfuggire alle fiamme. Il rogo si è originato al terzo dei cinque piani di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Unaè morta a causa di undivampato nel suoin pieno, nel tentativo disperato di. Il rogo si è originato al terzo dei cinque piani di ...

