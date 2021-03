Roma | Gollini potrebbe sostituire Pau Lopez

(Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 marzo 2021 - Anche se nelle ultime partite il posto da titolare non è stato messo in discussione, Paulascerà quasi sicuramente laalla fine di questa stagione. Dopo due anni il ...

Advertising

romaforever_it : Calciomercato Roma, Tiago Pinto incontra l'agente di Mancini e Cristante. E su Gollini... - sportli26181512 : #Roma, Tiago Pinto incontra l’agente di #Mancini e #Cristante. E su Gollini...: Giuseppe Riso quest'oggi ha avuto u… - Sardanapalooo : RT @corgiallorosso: #Roma, vertice di mercato a Trigoria tra #Pinto e l’agente Riso: è il procuratore anche di #Gollini - corgiallorosso : #Roma, vertice di mercato a Trigoria tra #Pinto e l’agente Riso: è il procuratore anche di #Gollini… - WinstonWilson39 : RT @NonEvoluto: L'estate scorsa intercettai il tentativo di Beppe #Riso di proporre #Gollini come post #Donnarumma. Oggi come allora, riman… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Gollini

... l'obiettivo dellaè quello di superare la concorrenza del Milan , altra squadra interessata aqualora Donnarumma dovesse accettare eventuali offerte in arrivo la prossima estate. Il ...Giuseppe Riso è anche l'agente di, portiere entrato nel mirino della. In questo incontro però non ci stati contatti sul giocatore che piace a più di una ...Roma, 24 marzo 2021- Anche se nelle ultime partite il posto da titolare non è stato messo in discussione, Pau Lopez lascerà quasi sicuramente la Roma alla fine di questa stagione. Dopo due anni il fee ...Il Milan potrebbe cambiare il portiere a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto a scadenza a giugno, ...