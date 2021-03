Roger Penske | la parola al “Capitano”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Se c’è una persona che ha fatto la storia della Indianapolis 500, quella è senza dubbio. Le 18 vittorie ottenute nella leggendaria corsa dell’Indiana sono risultati che resteranno scolpiti nella pietra e dureranno nel tempo, ma “The Capitain” è andato oltre. Dal 2019 ha preso possesso dello Speedway e del campionato che organizza, la IndyCar. Il 2020 è stata una vera e propria prova del nove, complice la pandemia che sconquassa tutto. Inoltre,è una forza portante anche nella NASCAR, con quattro titoli in bacheca: due nella Cup, con Brad Keselowski e Joey Logano, e due nella XFinity, ancora con Keselowski ed il promettente Austin Cindric. Della 500 miglia e della gestione del teamha parlato in un’intervista all’Associated Press, di cui oggi vi parliamo qui.compra ...

Ultime Notizie dalla rete : Roger Penske

Periodico Daily - Notizie

Congiuntamente siglò anche un accordo con, il quale gli garantì una monoposto per la successiva edizione della 500 Miglia di Indianapolis La stagione iniziò in modo abbastanza positivo, ...Dopo la parentesi colombiana l'auto, conosciuta come la 'Fittipaldi Car', fu reintrodotta negli Usa dall'ex pilotaed è stata riportata alla sua versione originale, inclusi gli ...Nuovo appuntamento con il notiziario dal mondo NASCAR, che avrà come protagonisti Brad Keselowski ed il Team Penske. Questo ed altro qui ...Abbiamo scelto di omaggiarlo così, nel giorno in cui Ayrton Senna avrebbe compiuto 61 anni, rispolverando un fatto poco noto, ma che si riallinea alla nostra r ...