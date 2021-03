Rocco Schiavone | quarta stagione | anticipazioni ultima puntata 24 Marzo

(Di mercoledì 24 marzo 2021)concluderà lacon ladal titolo “Ah l’amore l’amore”, unabreve ma intensa, composta solo da due episodi.4,sull’della(Getty Images)Ladel 24chiuderà la serie, andrà inonda su Rai2 a partire dalle ore 21.20. Il celebre vicequestore di Aosta si è riconfermato una certezza per il palinsesto di Rai2, i racconti ispirati dai romanzi di Antonio Manzini, e la sublime interpretazione di Marco Giallini sembrano essere un mix perfetto. Laè andata in ...

Advertising

MMastrantuono : RT @bubinoblog: ROCCO SCHIAVONE, ULTIMA PUNTATA: SCHIAVONE ESCE DALL'OSPEDALE E... TROVA UN NUOVO AMORE? - bubinoblog : ROCCO SCHIAVONE, ULTIMA PUNTATA: SCHIAVONE ESCE DALL'OSPEDALE E... TROVA UN NUOVO AMORE? - MontiFrancy82 : Intervista con #MassimoReale, tra i protagonisti della quarta stagione della serie #RoccoSchiavone: “Per il mio per… - dariosci1 : RT @_diana87: Stasera si chiude #RoccoSchiavone, almeno per ora: escludendo il racconto dello scorso anno, i romanzi di Manzini sono termin… - MontiFrancy82 : Secondo e ultimo appuntamento su Rai 2 con #RoccoSchiavone @marcogiallini -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Schiavone

Non è stato un inizio facile di quarta stagione, per. Il burbero e poco ortodosso vicequestore interpretato da Marco Giallini , ormai un personaggio fisso e amato dal pubblico italiano, è riapparso in fuga, poi è tornato nella 'poco sua'...Ernesto D'Argenio , attore e co - protagonista con Marco Giallini della fiction '', è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone chiede all'attore, oggi fidanzato con Vanessa, se sia mai stato tradito. Lui ammette che è accaduto ...Rocco Schiavone concluderà la quarta stagione con la puntata dal titolo “Ah l’amore l’amore”, una stagione breve ma intensa, composta solo ...In Italia, il giallo è il genere che attira più lettori. Casi di spicco come il "Montalbano" di Camilleri o il "Rocco Schiavone" di Manzini (entrambi ...