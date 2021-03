Rocco Schiavone, Ernesto D’Argenio regala lo spoiler: di cosa si tratta? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rocco Schiavone torna in onda questa sera, uno dei suoi protagonisti ci regala qualche piccolo spoiler. Questa sera torna in onda con la seconda puntata Marco Giallini e il suo Vicequestore che da anni tiene compagnia tutti i telespettatori italiani con grande successo. La prima puntata della quarta stagione si è già rivelata un successo Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna in onda questa sera, uno dei suoi protagonisti ciqualche piccolo. Questa sera torna in onda con la seconda puntata Marco Giallini e il suo Vicequestore che da anni tiene compagnia tutti i telespettatori italiani con grande successo. La prima puntata della quarta stagione si è già rivelata un successo

Advertising

LiveSicilia : Stasera in tv Rocco Schiavone e Sabrina Ferilli - festaniax : @RaiPlay come mai non si possono recuperare alcuni programmi per intero? Tipo la puntata di Rocco Schiavone della s… - Utilio7 : @LegaSalvini Ma c’è Rocco Schiavone, spiace - Agenzia_Dire : Finale di stagione ricco di colpi di scena per #RoccoSchiavone: leggi le anticipazioni dell'ultima puntata in onda… - Nico_Uff_Stampa : RT @tvblogit: Le foto della seconda puntata di Rocco Schiavone 4 -