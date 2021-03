Rocco Schiavone e l’eterno ritorno dell’uguale

(Di mercoledì 24 marzo 2021)4 - Marco Giallini La quarta stagione di, che si conclude questa sera su Rai 2, è stata una meteora. Solo due puntate (mentre la prima ne contava sei e le altre quattro) che hanno rappresentato la prosecuzione ideale della terza, perchè il protagonista aveva ancora un’indagine da chiudere e un dramma personale che continua a condizionarlo. Cosa ne sarà di lui dopo la messa in onda di Ah, l’amore, l’amore (qui le anticipazioni)?è un personaggio forte, completo, riconoscibile, che Marco Giallini ha fatto suo in modo straordinario e che il pubblico seguita ad apprezzare: la prima puntata di questa quarta stagione mercoledì scorso ha segnato il 10.9%, guadagnando oltre un punto di share sul debutto della terza nel 2019. Non ci sarebbe dunque ragione per ...

Advertising

SerieTvserie : Le anticipazioni della seconda ed ultima puntata di Rocco Schiavone 4 - SerieTvserie : Le foto della seconda puntata di Rocco Schiavone 4 - SerieTvserie : Rocco Schiavone 4, una scena dall’episodio “Ah l’amore, l’amore” - tvblogit : Le anticipazioni della seconda ed ultima puntata di Rocco Schiavone 4 - tvblogit : Le foto della seconda puntata di Rocco Schiavone 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Schiavone

... Stefano Bises ( Gomorra, Il Miracolo, The New Pope ), Michele Astori (Come mio padre, La mafia uccide solo d'estate) e Maurizio Careddu ( Mare fuori,). Per prima cosa, Bises dice di ...4, anticipazioni ultima puntata . La puntata si intitola ' Ah l'amore, l'amore '. Andrà in onda la sera di martedì 24 marzo su Rai 2 alle ore 21.20. Sarà una puntata, come dice il ...Rai1: Mia e il leone bianco – ore 21.25. – ore 21.25 Rai2: Rocco Schiavone – ore 21.20. – ore 21.20 Rai3: Chi l’ha visto? Ascolti tv 23 marzo: vince Leonardo su Rai1 con il 28.2% di share- Ecco i dati ...'Ah l'amore, l'amore': è questo il titolo della nuova puntata di Rocco Schiavone 4 in onda mercoledì 24 marzo su Rai2.