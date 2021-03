Rocco Schiavone 5 si farà? Le anticipazioni sulla quinta stagione

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Molti fan si stanno chiedendo se ci sarà ladi, la popolare fiction di Rai 2 con protagonista Marco Giallini. In queste settimane, in particolare il 17 e il 24 marzo 2021, sono stati trasmessi due nuovi episodi che hanno costituito la quarta. Al momento non si sa nulla di concreto riguardo alla realizzazione di5, ma le possibilità sembrano molto alte. La quartain effetti è stata piuttosto “striminzita”, con solo due nuovi episodi, per cui è lecito attendersi in futuro l’arrivo di nuovi episodi della serie. Il motivo per cui sono state trasmesse solo due puntate inedite in queste settimane, l’ultima in onda oggi, 24 marzo, è legato alla complessità e alla lunghezza di realizzazione e ...