Rocco Schiavone 4 | Marco Giallini ritrova l’amore?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo appuntamento con, l’acclamata fiction Rai giunta alla sua quarta stagione. Mercoledì 24 marzo andrà in onda il secondo episodio dal titolo ‘Ah’. LEGGI ANCHE — Leonardo, la curiosità sui quadri visti nella fiction: forse non lo avevi notato Una quarta stagione che ha dovuto piegare il capo alla pandemia visto che l’inizio delle riprese era previsto per marzo 2020. Ma grazie allo straordinario impegno e amore per il progetto sia del produttore Rosario Rinaldo, della Rai e di tutto il cast, a giugno ha preso il via. “Il mio primo pensiero è stato quello di ricominciare, dire entusiasmo attraversoper il proprio lavoro. – ha dichiarato il regista Simone Spada – Le difficoltà ...

Tutto pronto per il secondo e ultima appuntamento con, la trasposizione televisiva del protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini (Sellerio Editore). Protagonista Marco Giallini, nei panni del burbero vicequestore, tra noir e ...TELEFILM Su Rai Due dalle 21.20 appuntamento conè in ospedale per un'operazione, quando viene a sapere che un noto industriale è morto per un errore di trasfusione. Sentendo ...Il 24 marzo 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda l’ultima puntata di Rocco Schiavone 4, la fiction con Marco Giallini nel panni del protagonista, un burbero Vicequestore romano che, per motivi ...Le anticipazioni della seconda ed ultima puntata di Rocco Schiavone 4, la serie tv tratta dai romanzi di Antonio Manzini ed in onda su Raidue ...