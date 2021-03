Rivoluzione a Monreale | immobili tolti alla mafia anche ai senza casa

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscaticriminalità organizzata. Il regolamento, promosso dal gruppo consiliare Il Mosaico, è passato all’esame della prima commissione che ha reso parere favorevole dopo avere apportato qualche modifica migliorativa e, previa approvazione di alcuni emendamenti, e’ stato votato favorevolmente, all’unanimità, di tutti i Consiglieri Comunali. “Oggi il Consiglio ha dotato l’Amministrazione cittadina di uno strumento di sviluppo e di riscatto del territorio. Conformemente a quanto stabilito dnormativa nazionale, il Comune restituirànostra comunità i beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, utilizzandoli per finalità istituzionali e sociali, ma non solo”. Secondo il Mosaico era di fondamentale importanza in questo ...