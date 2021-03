Riparte il Maurizio Costanzo Show | tutti gli ospiti del 24 marzo 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna ilcon la nuova edizione e la prima puntata in onda oggi, 24. Si parla molto anche tra i giovanissimi di questo primo appuntamento visto che tra i protagonisti della serata ci saranno anche tre ex concorrenti del Grande Fratello VIP 5 e anche il vincitore di questa ultima edizione del reality di Mediaset. Tra glidella prima puntata dell’edizionedelinfatti, vedremo anche Tommaso Zorzi. Per il giovane influencer milanese non ci sarà solo modo di raccontare la sua permanenza nella casa del GF VIP 5 e parlare anche della vittoria che lo ha consacrato, dandogli modo di avere sempre più spazio in tv ma, come visto dalle anticipazioni, per Tommaso ci sarà anche una ...