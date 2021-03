Rinnovo Donnarumma, Raiola tratta con il Milan. Ecco cosa succede (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rinnovo Donnarumma: il Milan tratta con Raiola il prolungamento di contratto del portiere, offerti 7,5 milioni più bonus. In casa Milan non si pensa solo al campionato. La società Milanese si gode il secondo posto in Serie A e nel mentre pensa già al mercato per offrire a Pioli una squadra degna della Champions League. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Donnarumma vicino al Rinnovo con il Milan, tutti i dettagli Probabili formazioni Inter-Milan, 4^ giornata di Serie A La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Probabili formazioni Milan – Celtic, 5^ giornata ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 24 marzo 2021): ilconil prolungamento di contratto del portiere, offerti 7,5 milioni più bonus. In casanon si pensa solo al campionato. La societàese si gode il secondo posto in Serie A e nel mentre pensa già al mercato per offrire a Pioli una squadra degna della Champions League. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::vicino alcon il, tutti i dettagli Probabili formazioni Inter-, 4^ giornata di Serie A La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Probabili formazioni– Celtic, 5^ giornata ...

