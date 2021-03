Rinnovo dell’Ordine, i medici napoletani se la vedranno in Tribunale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Una falla (sospetta) nel sistema informatico ha bloccato lo spoglio delle schede per il Rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli. Già ieri sera, Anteprima24.it ha descritto come della vicenda sono stati chiamati ad occuparsi finanche i carabinieri. La notizia di oggi è che la vicenda finirà in Tribunale. Il giorno dopo, infatti, la situazione si è tutt’altro che chiarita. “Ha dell’incredibile quanto successo al momento dello scrutinio: al momento dell’apertura del file contenente i dati delle votazioni online, è emersa una difformità enorme tra il numero dei votanti messo a verbale e quello effettivamente risultante dal file, in cui non si è avuto riscontro di circa 2000 voti”, fa presente il movimento ‘Ordinatamente’, una delle liste in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Una falla (sospetta) nel sistema informatico ha bloccato lo spoglio delle schede per ildel ConsigliodeiChirurghi e Odontoiatri di Napoli. Già ieri sera, Anteprima24.it ha descritto come della vicenda sono stati chiamati ad occuparsi finanche i carabinieri. La notizia di oggi è che la vicenda finirà in. Il giorno dopo, infatti, la situazione si è tutt’altro che chiarita. “Ha dell’incredibile quanto successo al momento dello scrutinio: al momento dell’apertura del file contenente i dati delle votazioni online, è emersa una difformità enorme tra il numero dei votanti messo a verbale e quello effettivamente risultante dal file, in cui non si è avuto riscontro di circa 2000 voti”, fa presente il movimento ‘Ordinatamente’, una delle liste in ...

